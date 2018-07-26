Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Çelik Düzce’ye atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19’u adli, 301’i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Atamalarda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün Bakırköy savcılığına atanırken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik atandı.

Artvin Hakimi Şükran Şanlıer Çelik Düzce Hakimliğine, Düzce Hakimi Zafer Kaya Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Düzce Hakimi Celal Çağrı Gökgül Konya Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Düzce Hakimi Şevket Arıkan Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliğine, Düzce Cumhuriyet Savcısı İsmail Karataş Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Körfez Hakimi İskender Bölükbaş Düzce Hakimliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hakimi Serkan Baktemen Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Batman Hakimi Ahmet Çetinkaya Düzce Hakimliğine, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Fatih Kurtoğlu Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı Özkan Nar Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı Yüksel Derendeli Kozan Cumhuriyet Savcılığına atandı.