Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Asansör boşluğundan gelen kedi sesleri üzerine itfaiyeye haber veren vatandaşlar, yavru kedinin hayatını kurtardı.

Olay; Öğlen saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Karacahacımusa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitenin bloğunda öğlen saatlerinde asansörü kullanan vatandaşlar, asansör boşluğundan yavru kedi sesleri geldiğini fark ettiler. Bunun üzerine yavru kedinin yaralandığını düşünerek İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Siteye gelen itfaiye ekipleri, önce asansörün kapılarını açtılar. Daha sonra merdiven kurarak boşluğa, inen itfaiye ekipleri boşluktaki yavru kediyi aparat ile bulunduğu yerden çıkartarak sitenin bahçesine bıraktılar. Kedi korku ve tedirginlikle itfaiye erlerinin elinden kurtularak bahçede kayboldu.

Yavru kedinin sesini duyarak itfaiyeye haber veren vatandaş, kedinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.