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28 Haziran 2017 13:31

Asarsuyu deresi için mega proje hazırlandı

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezinden geçen Asarsuyu Deresi için Mega Proje hazırlandı.

Asarsuyu deresi için mega proje hazırlandı

28 Haziran 2017 13:31

Buna göre Asarsuyu Deresi’nin şehir merkezinden geçen 7 kilometrelik bölümünde rehabilitasyon, sosyal ve kültürel, sportif etkinlik alanları oluşturulacak. Söz konusu projenin maliyetinin ise 35 milyon lira olacağı belirtildi.


Dünya Su konseyi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde düzenlediği ’Derelerimi Geri İstiyorum’ temalı yarışmasında ‘Kıyı Bandı Düzenlemesinde’ Türkiye birinciliğine layık görülen Asarsuyu Deresi için yeni bir proje gündeme geldi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Asarsuyu Deresi’nin şehir merkezinden geçen 7 kilometrelik bölümünde yenileşme ve rehabilitasyon projesinin uygulanacağını belirtti. Başkan Mehmet Keleş projenin 35 Milyon liraya çıkacağını vurgulayarak ‘ Maliyetin 20 Milyon lirasını belediyemiz 15 milyon lirasını ise DSİ karşılayacak. Projeye göre derenin ortasında rigor kanalı bir kademe aşağı çekilecek ve suyun daha hızlı akması sağlanacak. Dere kenarlarındaki bantta ise bisiklet yolları, çiçek bahçeleri, kafe ve restoranlar yer alacak. Yan duvarlara ise dikey bahçeler yapacağız’ dedi. Projenin hazırlandığını ifade eden Başkan Mehmet Keleş, Asar için mega projenin 2018 yaz sezonunda tamamlanacağını sözlerine ekledi.




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