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13 Temmuz 2018 14:02

Asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarını İşgören caddesinde sürdürüyor.

Asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

13 Temmuz 2018 14:02


Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarında asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Belirli bir plan çerçevesinde hareket eden ekipler,cadde ve sokaklarda asfalt çalışmasına başlıyor. Çalışmaları değerlendiren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Akçakoca’mızın her bir köşesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mega projelerimizin yanı sıra fiziki belediyecilik anlamında asfalt, kaldırım, park ve bahçe çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Şu an ekiplerimiz planladığımız şekilde, sıcak asfalt çalışması yapıyor. Daha modern ve daha güzel bir Akçakoca için durmaksızın çalışıyoruz. Hemşehrilemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentimizi geliştirecek hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürüteceğiz" diye ifade etti.




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