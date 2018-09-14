Asfaltlama ve yama çalışmaları devam ediyor

Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken zarar gören ve yıpranmış yolları tek tek onarıyor. Ekipler çalışmalarına Beyciler Mahallesi'nde devam ederken, belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferit Girgin, yaz dönemi boyunca, yeni açılan ve alt yapısı tamamlanmış yolların asfaltlanmasının hava durumunun müsait olmasına göre aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti.