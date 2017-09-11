Asfaltlamaya hız verildi

Çalışmalarda bulvar, sokak ve okul bahçelerine ağırlık veriliyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının son döneminde asfaltlama ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi trafiğinde önemli bir aksı oluşturan Rasim Betir Bulvarı üzerinde asfaltlama öncesi trimer ile kazıma çalışmaları yapılıyor. Kazıma çalışmalarının ardından cadde üzerinde asfalt tamamen yenilenecek. Ayrıca Necip Güney Sokak da sıcak asfalt dökülerek yenilendi. Öte yandan ekipler merkez ve çevresindeki okulların bahçelerinde asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.