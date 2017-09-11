Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 11:04

Asfaltlamaya hız verildi

Düzce Belediyesi yaz aylarının sonunda asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı.

Asfaltlamaya hız verildi

11 Eylül 2017 11:04

Çalışmalarda bulvar, sokak ve okul bahçelerine ağırlık veriliyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının son döneminde asfaltlama ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi trafiğinde önemli bir aksı oluşturan Rasim Betir Bulvarı üzerinde asfaltlama öncesi trimer ile kazıma çalışmaları yapılıyor. Kazıma çalışmalarının ardından cadde üzerinde asfalt tamamen yenilenecek. Ayrıca Necip Güney Sokak da sıcak asfalt dökülerek yenilendi. Öte yandan ekipler merkez ve çevresindeki okulların bahçelerinde asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç