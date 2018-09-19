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Asit yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Düzce TEM otoyolunda asit yüklü kamyona tırın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyondaki asit yola saçılınca otoyol trafiğe kapandı.


Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan M. K.'nın kullandığı 55 E 1234 plakalı tır, aynı istikamete giden ve kasasında tekstil fabrikalarında kullanılan asit ve atık sülfürik asit taşıyan R. T.'nin kullandığı 34 RZ 5680 kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü M. K. yaralanırken, kamyon kasasında bulunan asit TEM otoyoluna döküldü. Yola saçılan asiti fark eden vatandaşlar yaralı tır sürücüsü M.K.'yi tırdan çıkartarak yol kenarında aldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyondan dökülerek otoyola saçılan asit TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Yolun Karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi ile trafik normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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