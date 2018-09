ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık'a Gazi kupası için plaket

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen Gazi Kupası Muay Thai şampiyonasına katkı sağlayan Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık'a desteklerinden ötürü sporcular ve organizasyon başkanı Muhammed Bişgin teşekkür plaketi verdi.

Düzce'de Muay Thai sporunun gelişmesi gençlerin sokaklarda değil salonlarda olması gerektiğini söyleyen Muay Thaı Milli takım antrenörü ve Gold Fit 81 Kulübü Derneği Başkanı Muhammet Bişgin çeşitli turnuvalar düzenliyor. Eylül ayının başında Düzce Anıtpark alanında düzenlenen Gazi Kupasına destek veren kurum kuruluşlara teşekkür ziyaretleri yapıyor. Turnuvaya önemli katkı sağlayan ASKF Düzce başkanı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret eden Milli takım antrenörü ve Gold Fit 81 Kulübü Derneği Başkanı Muhammet Bişgin ve sporcular teşekkür plaketi verdiler.

“Tüm spor branşlarını desek olmaya çalışıyoruz”

Ziyarette konuşan ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Yapılan bu organizasyonların Düzce'nin ve Türkiye'nin gençliğine katkı sağladığına inanıyorum. Sen başarılı bir spor adamısın ekibinin de başarılı olabilmesi için elinden gelen her şeyi yaptığına eminim ve bunu görüyoruz. Düzce'de biz Amatör Spor Kulüpleri olarak sadece futbol değiliz, elimizden geldiği kadarıyla tüm branşlara destek vermeye çalışıyoruz. Bu turnuvayla alakalı bizim şahsi desteğimizdi ama ben şunun da sözünü veriyorum. Olduğu kadar federasyonumuzdan her zaman destek oluruz. Federasyonumuzun da bütçesi çok kısıtlı tabi ki ben şahsi olarak her zaman sizlerin yanınızdayım. Sizler yeter ki bu çalışmaları devam ettirin. Bizim de bağımlılıkla mücadeleye el ver projemiz var. Buna da hep beraber el verelim destek olalım'' dedi.

Muay Thaı Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin, ise “Şampiyonluk için çok uğraşıyoruz. Farklı illere maça gidiyoruz geçen Gebze'de Milli İradeye saygı Muay Thai gecesi vardı. Orda da başarı yakaladık. Haftaya Bursa'nın Kurtuluşu var. İlimizi sadece Futboldan sonra Muay Thai branşıyla daha köklü ve kalıcı hale getirelim istiyoruz. Kaliteli futbolcularımız var, Milli Takımda olsun yerelde olsun. Yabancılar para veriyor Bayrağını dalgalandırsın diye bizim sporcularımız tamamen gönüllü Bayrak ruhu, Milli ruhla mücadele ediyorlar. Bütün maçlardan başarılı döndük. Sizlerin de bizlere büyük destekleriniz var. Bu desteklerinizden dolayı ben ve sporcularım adına çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.