Askıda kantin ile çocuklar sağlıklı besleniyor

Öğrencilere fişler karşılığında her gün bir meyve ve sandviç alıyor. Durumu olmayan öğrencilere de diğer veliler fiş alarak kantin ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Düzce Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul kantininde “Askıda Meyve” projesi başlatıldı. Proje kapsamında veliler verdikleri para ile haftalık olarak fiş alarak her günün tarihine göre öğrencilerine veriyorlar. Öğrenciler ise bu fişlerle kantinden bir meyve bir sandviç alabiliyorlar. Ayrıca veliler, okulda öğrenim gören ancak durumu olmayan öğrenciler içinde fiş alarak destek oluyorlar.

Okul Aile Birliği Başkanı Nuran Kaya Durdu, proje sayesinde öğrencilerin sağlıklı beslendiğini belirterek “Projemizin adı ‘Sağlıklı yarınlar için meyve yemelisin askıda kantin projesi' Projemizin temel iki amacı var. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak, meyve yemelerini teşvik etmek. Diğer ise kantin ihtiyacı olan alışveriş yapamayan öğrencilerimizin de beslenmelerine katkı sağlamak. Haftalık olarak her günün menüsü farklı olmak üzere bir mevsimsel meyve ve yanında bir sandviç hazırladık. Velilerimiz ücret karşılığında bu haftalık fişleri alarak tarihlerine uygun olarak her gün harçlık yerine öğrencilerine bu fişleri veriyorlar. Bu fişler para yerine geçmiyor. Dolayısı ile öğrenciler okula gelirken zararlı yiyeceklerden almamış oluyorlar. Kantincimiz bu fişler karşılığında o gün sadece meyve ve soğuk sandviç vermek zorunda. Bu şekilde her velimiz çocuğunun okulda ne yediğinden emin oluyor. Ayrıca velilerimiz kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklar içinde fiş alarak beslenmelerine katkı sağlamış oluyorlar. Bu proje sayesinde hem çocuklarımız her gün en az bir meyve yemiş oluyor hem de etrafımızda bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmuş oluyoruz. Bugünün menüsü elma ve sandviçti” şeklinde konuştu.

Kantinde meyve alan çocuklar ise durumdan çok memnunlar.