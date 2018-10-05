Aşure dağıtımı devam ediyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Cedidiye Cami önünde yapılan Aşure ikramının ardından Çamköy'deki vatandaşlar için de Aşure dağıtımı yaptı. Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk'un da katıldığı Aşure dağıtımına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Asuk “Mübarek günlerde hemşerilerimizin ağızları tatlansın istedik ve Cuma namazı sonrası Aşure dağıtımı yaptık. Herkes çok memnun oldu. Çocukların Aşureyi sevmesi bu geleneğin süreceğini bizlere gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.