Ataları fethetti torunları keşfetti

sınıf öğrencileri Konuralp’te bulunan antik kentte kazı çalışmalarına katıldı. Kazılarda çıkartılan toprakları eleyen öğrenciler, arkeologlar eşliğinde toprak içinde tarihi kalıntıları aradı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından Düzce’de liselerin 1. sınıflarından seçilen öğrencilerin, bilimi öğrenmeleri amacıyla proje hazırlandı. Bilim insanlarının çalışma yöntemlerinden çalışma alanlarına kadar birçok bilginin verilmesinin amaçlandığı proje ile Düzce’de ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katıldığı projeye TÜBİTAK’ta destek verdi. Hazırlanan projede yaban hayatı izlemeden biyolojik canlıların incelenmesine arkeolojik kazı çalışmalarına kadar bilimin birçok alanını inceleyen çocuklar, bilim insanlarının bilgiye ulaşma şekillerini öğrendiler.

Proje kapsamında Düzce’de bulunan antik kente giden öğrenciler, burada kazı çalışmaları devam eden antik kenti gezdiler. Arkeologların çalışma sahalarını inceleyen öğrenciler, onlarla birlikte kazılara katıldılar. Kazı alanından çıkan toprakları arkeologlar eşliğinde eleyen öğrenciler, topraklardan çıkan tarihi eser parçalarını bulmaya çalıştılar.

Proje hakkında bilgiler veren Proje Yürütücüsü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Karaçam, amaçlarının toplumun bilimin nasıl yapıldığını keşfetmelerini sağlamak olarak ifade ederken, proje işleyişi hakkında bilgi verdi. Karaçam, “Konuralp Bey burayı fethetti, torunları keşfediyor. Projemiz kapsamında lise öğrencilerine bilim insanlarının nasıl çalıştığını, bilgiye nasıl ulaştıklarını ve öğrendikleri bilgileri nasıl kullandıklarını öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Projeye katılan Zehra Digilli, bilim hakkında bilgi sahibi olmak için projeye katıldığını dile getirerek “Bu projeye bilimi merak ettiğim için katıldım. Bugünde kazı çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştım. Buraya ilk geldiğimizde çalışmaların nasıl yapıldığını öğrendik. Bize kazı yapılırken neler yapıldığını, bulunan eserlerin nasıl saklandığını öğrettiler. Ardından da kazı çalışmalarına başladık. Ben zaten tarihe meraklıyım. Tarihe canlı canlı dokunmak onları toprak altından çıkartmak benim için çok büyük zevkti. Tarihi yapıların yapılışlarını, yapılış tarihlerini öğrendik. Benim için çok güzel bir gün oldu” diye konuştu.

Projeye katılan bir başka öğrenci Yunus Emre Ocak ise, “Proje kapsamında bugün arkeolojik kazı yaptık. Önce Eğitim Fakültesinde Arkeolojik kazının nasıl yapılacağını öğrendik. Kalıntılar, kemik kalıntıları falan bulduk. Herkesin böyle projelere katılmasını isterim” ifadesini kullandı.

İrem Esma Üner ise, “Projeye ilk katıldığımda sıkıcı olacağını düşünüyordum. Sonra bu proje başlayınca eğlenceli olduğunu gördüm. Daha deneyimli ve tecrübeli olduğumu hissediyorum. Bilimle uğraşmak düşündüğümden daha zevkliymiş. Ben bilim insanlarının masa başında sabahtan akşama kadar oturduklarını düşünürdüm. Bu proje ile işin gerçekten çok zevkli olduğunu gördüm” diye konuştu.

Proje kapsamında bir hafta boyunca çeşitli bilim dallarında inceleme ve çalışma yapan öğrenciler projenin son günüde ise arıları inceleyecek.