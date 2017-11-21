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21 Kasım 2017 15:23

Atık pil toplama eğitimi verildi

Düzce Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında okullara eğitim verildi.

Atık pil toplama eğitimi verildi

21 Kasım 2017 15:23


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TAP tarafından hazırlanan “Geleneksel Atık Pil Toplama Yarışması” kapsamında eğitim toplantıları başladı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim toplantısında yarışmaya katılacak okulların temsilcilerine atık pil toplama, biriktirme ve saklama koşulları hakkında eğitim verildi. Taşınabilir enerji kaynağı pillerin geri dönüşümünün önemine dikkat çekilen eğitimde doğanın dengesinin korunması için kimyasal içerikli atık pillerin toplanması teşvik ediliyor. Eğitim toplantılarının sonrasında yarışmaya giren okullardan en çok atık pil toplayanlar ödüllendirilecek.




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