Atık pil toplama eğitimi verildi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TAP tarafından hazırlanan “Geleneksel Atık Pil Toplama Yarışması” kapsamında eğitim toplantıları başladı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim toplantısında yarışmaya katılacak okulların temsilcilerine atık pil toplama, biriktirme ve saklama koşulları hakkında eğitim verildi. Taşınabilir enerji kaynağı pillerin geri dönüşümünün önemine dikkat çekilen eğitimde doğanın dengesinin korunması için kimyasal içerikli atık pillerin toplanması teşvik ediliyor. Eğitim toplantılarının sonrasında yarışmaya giren okullardan en çok atık pil toplayanlar ödüllendirilecek.