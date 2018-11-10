Atıklar inşaat sektöründe kullanılacak

Tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı konusunda ihtisaslaşan Düzce Üniversitesi, konuya ilişkin yeni bir işbirliği sözleşmesine daha imza attı. Düzce'de faaliyet gösteren 8 Ar-Ge merkezinden biri olan Fibrobeton Yapı Elemanları firması ile Düzce Üniversitesi arasında, tarımsal atıkların inşaat sektöründe kullanımına yönelik iş birliği sözleşmesi imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Maraşlı imza attı.

İmzalanan işbirliği sözleşmesiyle yapı kimyasallarının geliştirilmesi ve inşaat atıklarının geri dönüşümü konularında yürütülecek ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine hukuki dayanak sağlıyor.

Toplantıda ayrıca, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve Fibrobeton işbirliği ile yürütülecek olan, tarımsal atıklardan elde edilen nano fiberlerin kullanıldığı betonların 3-boyutlu yazıcılarla yazılmasına yönelik, TÜBİTAK 1505 projesinin de sözleşmesi imzalandı.