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28 Şubat 2018 10:34

Atletizmde birinciler belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de okul sporları gençler puanlı atletizm müsabakaları yapıldı.

Atletizmde birinciler belli oldu

28 Şubat 2018 10:34


Okul Sporları Federasyonu ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları Gençler Puanlı Atletizm Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar Düzce 18 Temmuz Stadyumunda gerçekleştirildi.


Müsabakalara Gençler A Erkeklerde 7 okul 95 sporcu Gençler B Erkeklerde 3 okul 35 sporcu, Gençler A Bayanlarda 4 okul 60 sporcu, Gençler B Bayanlarda 4 okul 45 sporcu toplamda ise 235 sporcu katıldı.


Puanlı Atletizm Gençler A-B Ferdi Sporcularda Cumayeri Çok Programlı Lisesi’nden Kağan Keskin yüksek atlamada, Çilimli Anadolu Lisesi’nden Kadir Fırat 200 metre ve 100 metrede, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Buse Şahin Gülle Atmada, Melih Pak 100 ve 200 metrede, Düzce Özel Doğa Anadolu Lisesi’nden Zeynep Sude Çodur 800 metrede, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden İbrahim Şen 3 Adım Atlamada birinci oldu.


Puanlı Atletizm mahalli yarışmalar gençler A-B takım sonuçlarında ise Adnan Menderes MTAL kız-erkek, Güzel Sanatlar Lisesi kız-erkekte birinci oldu.


Dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Faruk Çelik, Atletizm İl Temsilcisi Bora Derdiyok ile beden eğitimi öğretmenleri takdim etti.




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