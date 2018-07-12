ATM dolandırıcısını, güvenlik kamerası ele verdi

Olay, dün Düzce’nin Kültür Mahallesi Spor Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan bir ATM’ye banka ve kredi kartı kopyalama aparatı yerleştirildiği ihbarını alan Düzce Emniyeti ekipleri, harekete geçti. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, incelemeler sırasında olay yerinde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahısın, güvenlik kamerası tarafından görüntülenen ATM’ye kart kopyalama aparatı yerleştiren 3 şahıstan biri olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.B. isimli şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğer iki şahsın kimlik tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmaların devam ettiği öğrenildi.