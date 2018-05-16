Avlayan köyü merası açıldı

Mera açılış törenine katılan Vali Yardımcısı Hasan Bağcı tarım ve hayvancılıkta önemli desteklerin verildiğini belirterek “Ben de köy çocuğuyum, hayvancılığın, çiftçiliğin nasıl yapıldığını çok iyi bilen birisiyim. Tarım ve hayvancılıkta önemli destekler verilmekte bunu daha da arttırmalıyız. Hayvanlarımızın daha organik yetişebilmeleri için meraların ıslah edilmek suretiyle mera alanlarının arttırılmasında büyük zaruret vardır. Hem fert olarak hem toplum olarak ekonomik ve sosyal yönden gelişebilmek için tarım sektörünün gelişmesi gerekir” ifadelerinde bulundu.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığından Fevzi Kaçar ise tüm sektörlerde olduğu gibi tarımın alt sektörü olan hayvancılık sektöründe de rekabet etmek daha az maliyetle daha kaliteli üretim yapabilmekten geçmekte olduğunu söyledi. Hayvancılıkta maliyetlerin yüzde 70 – 75’ini yem maliyetleri oluşturduğunu bildiren Kaçar, “Kaliteli kaba yemin en ucuz, en kolay temin edildiği en önemli ve doğal kaynaklarımız çayır ve meralardır. Bu meranın ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu’da toprağın ve tarımın öneminden bahsetti. Kabaoğlu “1998 yılına kadar ülkemizde ciddi mera işgalleri olmuş, ülkemizin mera varlığı 44 milyon hektardan 14 - 15 milyon hektara kadar düşmüştür. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ülke genelindeki mera faaliyetleri artmış, tüm meraların tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmalarına hız verilmiştir” ifadelerinde bulundu.

Müdürlük olarak mera ıslahına büyük önem verdiklerini söyleyen Kabaoğlu, her yıl mera ıslah projeleri hazırlayarak Bakanlığın onayına sunulduğunu, şimdiye kadar 20 köyde 10 bin 22 da mera alanı ile ilgili ıslah ve amenajman projesinin uygulanmaya konduğunu bildirdi.

Avlayan Köyü Muhtarı Mustafa Koz ise 2011-2012 yıllarında köylerinde 600 büyükbaş hayvan olduğunu, şu an ise 290 hayvan kaldığını belirterek devletin Genç Çiftçi Projesi ile vereceği destekle ve bu meranın açılışıyla hayvan sayısının artacağını söyledi.

Daha sonra tören etkinlikleri kapsamında Avlayan Köyü ‘’En Güzel Buzağı” yarışmasında 1. olan Oktay Koz, 2. olan Mehmet Koz ve 3. olan Bayram Erçetin’e ödülleri ve Düzce Merkez Işık İlkokulu Öğrencilerine folklor gösterilerinden dolayı teşekkür olarak hediyeler verildi.

Ardından tüm protokol üyelerinin katılımıyla meranın açılış kurdelesi kesildi ve tören yapılan ikramla son buldu.