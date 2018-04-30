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30 Nisan 2018 13:57

Avni Akyol parkı yenileniyor

Düzce Belediyesi Avni Akyol parkı içinde zemin rehabilitasyon ve dinlenme alanları oluşturma çalışmalarına başladı.

Avni Akyol parkı yenileniyor

30 Nisan 2018 13:57


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın ‘Düzce’nin parklarını vatandaşlarımıza yeniden kazandıracağzı’ şeklinde açıklama yapmasının ardından çalışmalara hız verildi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilk çalışmalar Avni Akyol Parkı’nda başladı. Park çevresinde oturma alanlarının oluşturulması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından parke taş örülü alanlar oluşturuldu.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince alan zemini üzerinde yeniden düzenleme ve iyileştirme çalışmaları da yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan tespit işlemi ile aynı çalışmaların İnönü Parkı çevresinde belirlenen noktalarda da yapılması planlanıyor.




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