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28 Mayıs 2018 12:49

Avni Akyol’a çocuk oyun alanı yapıldı

Düzce Belediyesi Avni Akyol Parkı’nda büyük bir eksik olan çocuk oyun alanı için belirlenen alandaki çalışmaları tamamlayarak çocuk oyun grubu montajını yaptı.

Avni Akyol’a çocuk oyun alanı yapıldı

28 Mayıs 2018 12:49


Şehrin merkezinde ve yeşil alan içinde bulunan Avni Akyol Parkı içinde yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında alanın büyük bir bölümü park adına yakışır şekilde yapılandırıldı. Park çevresine dinlenme gruplarının yerleştirilmesinin ardından Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince belirlenen alanda alt yapı ve kauçuk döşeme işlemi yapılarak çocuk oyun grubu oluşturuldu. Alana monte edilen çocuk oyun grupları aileler ve çocuklardan büyük beğeni alırken vatandaşlar Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a teşekkür etti.




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