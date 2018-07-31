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31 Temmuz 2018 14:27

Avrupa 2.’si Tülay İlhan karşılandı

İtalya’da yapılan Halter U-15 Avrupa Şampiyonasında ikinci olan Tülay İlhan karşılandı.

Avrupa 2.’si Tülay İlhan karşılandı

31 Temmuz 2018 14:27


İtalya’da yapılan Halter Yıldızlar ve U-15 Avrupa Şampiyonasında U-15 44 kilogram bayanlarda Avrupa ikincisi olan Düzceli sporcu Tülay İlhan’ı ailesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın Ankara Esenboğa havalimanında karşıladılar.


Avrupa ikincisi Tülay İlhan, “Ülkemizi ve ilimizi böylesi önemli bir şampiyonada temsil ettiğim için çok mutluyum. Gönül isterdi ki istiklal marşımızı tüm Avrupa’ya dinletmek. Ama olmadı. Bundan sonraki müsabakalara daha iyi hazırlanıp İnşallah daha büyük başarılara imza atacağım. Öncelikle haltere başlamama izin veren aileme, bu madalyaları almamda en büyük pay sahibi olan hocam Yasin Aydın’a ve bize bütün imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye teşekkür ediyorum” dedi.




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