Aydınpınar tesisleri bayrama yetişti

Düzce Belediyesi tarafından işletilecek Aydınpınar Şelalesi Sosyal Tesislerinin açılışı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kurban Bayramı öncesinde yapılan yenileme çalışmalarının tamamlanması ile hizmete sunulan sosyal tesisler hakkında konuşan Başkan Ay “burası Düzce’ye 10 kilometre mesafede bulunan eşsiz doğaya sahip bir yer. Burada bulunan alanda yaptığımız düzenleme ile kazandırdığımız sosyal tesisimizi valimiz ve değerli protokol üyelerimizle birlikte açtık. Tüm Düzcelileri buraya davet ediyorum. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde burayı açmamızın çok iyi olduğuna inanıyorum. Vatandaşlarımız kurban etlerini alsınlar, gelsinler burada piknik yapsınlar. Bu sıcak yaz günlerinde oldukça serin bir yer. Zaten Düzcelilerin artık yakın çevrede gidebileceği bir çok yer oldu. Samandere, Melen Su Park bakın yine burası Aydınpınar. İnsanlarımıza doğal alanları, parklarımızı açıyoruz, buralardan faydalansınlar” dedi.

Kurban Bayramında Düzcelilerin hizmetinde olacak Aydınpınar Şelalesinde bulunan sosyal tesis alanında mangal üniteleri, dinlenme alanları ve belediye işletmesi altında tesis bulunuyor.