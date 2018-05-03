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03 Mayıs 2018 14:57

Aykome’de çalışma planı değerlendirildi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ilgili birim müdürleri ile aylık Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısını gerçekleştirdi.

Aykome’de çalışma planı değerlendirildi

03 Mayıs 2018 14:57


Düzce Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) üyeleri Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam başkanlığında toplandı. Düzce Belediyesi Encümen salonunda düzenlenen toplantıda yaz dönemi alt ve üst yapı çalışmaları için hazırlanan program hakkında istişare edildi. Her ay düzenlenen AYKOME toplantısı ile şehir merkezinde yürütülen çalışmaların da durumu konuşularak mevcut ihtiyaçlar için ekiplere talimat verildi. Başkan Yardımcısı Sağlam toplantıda yaz döneminin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak “şehir merkezi genelinde ihtiyaç olan alanlar belirlenerek burada önce alt daha sonra da üst yapı çalışmalarını yürüteceğiz. Fen İşleri, Su Kanalizasyon, Park ve Bahçeler ve İmar müdürlüğümüz başta olmak üzere hem yeni açılan yollarda hem de mevcut cadde ve bulvarlarda çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz. Aynı şekilde şehir parklarımızda da onarım ve bakıma da devam ediyoruz. Her ay düzenli olarak yaptığımız toplantılarımız planlı ilerlemek konusunda bize büyük katkı sağlıyor” dedi.




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