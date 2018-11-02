Aynı hafta içinde ikinci acı

Yıldırım ailesi bir hafta içinde ikinci acıyı yaşadı. Yangında evi yanan Mehmet Yıldırım'ın 29 Ekim'de eşinin vefat ettiği öğrenildi.

Yangın, Düzce'nin Fındıklı Aksu köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Yıldırım'a ait (65) tek tatlı ahşap evde iddialara göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören köy halkı durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptı. Tek katlı ahşap evden ise geriye enkaz yığını kaldı.

Mehmet Yıldırım'ın oğlu, Ali Yıldırım yangın ile ilgili olarak, “Cuma namazı sonrasında babam ile birlikte camiden gelirken dumanların çıktığını gördük. İlk etapta ormandan dumanların yükseldiğini gördük. İlk etapta ormanda yangın çıktığını sandık. Evin önüne geldiğimizde ise evimizin yandığını gördük. Yangın elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz” dedi.

Ali Yıldırım, kendisinin Fransa'dan annesi Ayşe Yıldırım'ın cenazesi için geldiğini 30 Ekim tarihinde annesini defnettiklerini bugün ise bu olayı yaşadıklarını söyledi.

Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatılırken baba Mehmet Yıldırım ise yangın sonrası fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.