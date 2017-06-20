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20 Haziran 2017 10:11

Aynı sofrada olmanın mutluluğu yaşanıyor

Akçakoca Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca Akçakocalıların iftar açması amacıyla verdiği hizmet kapsamında vatandaşlar iftar sofralarında bir araya gelmeye devam ediyor.

Aynı sofrada olmanın mutluluğu yaşanıyor

20 Haziran 2017 10:11


Ramazanın başlangıcından Ramazan ayının sonuna kadar Merkez cami karşısı Fedai Karabıyık parkında iftar yemekleri veriliyor. Havanın yağmurlu olduğu günlerde ise belediyenin nikah salonunda bu hizmet sunuluyor. Orucunu açmak için bekleyen vatandaşlar iftar yemeğini alarak, hayırsever vatandaşlarında katkılarıyla kurulan sofralarda yerlerini alıyorlar ezanın okunması ile birlikte iftarlarını açıyorlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayında her iki noktada düzenlenen yemeklerle, insanlar arasında birlik ve beraberlik daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğu yaşanıyor.




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