Ramazanın başlangıcından Ramazan ayının sonuna kadar Merkez cami karşısı Fedai Karabıyık parkında iftar yemekleri veriliyor. Havanın yağmurlu olduğu günlerde ise belediyenin nikah salonunda bu hizmet sunuluyor. Orucunu açmak için bekleyen vatandaşlar iftar yemeğini alarak, hayırsever vatandaşlarında katkılarıyla kurulan sofralarda yerlerini alıyorlar ezanın okunması ile birlikte iftarlarını açıyorlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayında her iki noktada düzenlenen yemeklerle, insanlar arasında birlik ve beraberlik daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğu yaşanıyor.