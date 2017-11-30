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30 Kasım 2017 12:07

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva Düzce’de

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Düzce Üniversitesi’nde “Karabağ ve Türk-İslam Dünyasında Ağır Sorunların Çözümünde Birliğin Gücü, Azerbaycan-Türkiye Birliği Örneği” başlıklı bir konferans verdi.

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva Düzce’de

30 Kasım 2017 12:07


Konferans öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Yönetimi ile Rektörlük makamında bir araya gelen Ganire Paşayeva, sonrasında Azerbaycan’dan Düzce Üniversitesi’nde eğitim görmek için gelen öğrencilerle buluştu. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda öğrencilerle sohbet eden Ganire Paşayeva, öğrencilere Azerbaycan’ı en iyi şekilde temsil etmeleri, çok çalışmaları ve başarılı olmaları tavsiyesinde bulundu. Öğrenci buluşmasının ardından İstiklal Konferans Salonu’ndaki programa geçildi.


Konferansa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğretim üyeleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.


Konferansa vesile olan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Ganire Paşayeva, geleceğin gençlerle daha iyi olacağını belirterek gençlerin bilgisi, çalışkanlığı ve duyarlılığı ile kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Gençlerle daha çok konuşulmasına vurgu yapan Paşayeva, yeni bir Çanakkale sürecinden geçtiğimize dikkat çekerek bu sürecin gençlere iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi.


Devlet sınırları ile vatan sınırlarının farklı olduğunu belirten Ganire Paşayeva, vatan kavramının altının doldurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Avrasya’yı yöneten dünyayı yönetir anlayışının önemine işaret eden Paşayeva, Türkiye’den Azerbaycan’a, Kuzey Kıbrıs’tan, Türki Cumhuriyetlere, Balkanlardan Kerkük’e kadar Türk dünyasının büyüklüğü üzerinde durdu. Çanakkale Şehitliği ile Bakü’deki Türk Şehitliği’nin mutlaka görülmesini tavsiye eden davetli konuşmacı, Çanakkale’deki şehitler sayesinde rahatça ülkelerimizde yaşayabildiğimizi ifade ederek İstiklal Marşı’nın kalemle değil, şehit kanıyla yazıldığını vurguladı.


Ganire Paşayeva, Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğunun uluslararası kurumlar tarafından kabul edilmesine rağmen, bu kararın uygulanamadığına da dikkat çekti. Ülkemizi bu coğrafyada son kale olarak nitelendiren Ganire Paşayeva, Müslüman Türk coğrafyasının en güçlü devletinin Türkiye olduğunu söyleyerek, güçlü Türkiye ile tüm Müslümanların kendilerini güvende hissedeceğini belirtti. Sözde Ermeni soykırımını kabul eden Batı dünyasının, Hocalı katliamını görmezden geldiğinin altını çizen Ganire Paşayeva, yaşanan iki yüzlülüğü açık bir şekilde dile getirdi.


Son olarak sosyal medyayı kullanan gençlere seslenen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, gençlerden Türk dünyasının sorunlarına duyarlı olmalarını ve bu sorunları sosyal medyada etkin bir şekilde paylaşmalarını isteyerek konferansını sonlandırdı.


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’ya hediyelerini takdim etmesinin ardından konferans, sona erdi.




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