Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:43

Azeri vekilden Başkan Ay’a ziyaret

Bir dizi konferansa katılmak üzere Düzce’ye gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı da makamında ziyaret etti.

Azeri vekilden Başkan Ay’a ziyaret

30 Kasım 2017 11:43


Düzce Üniversitesi tarafından hazırlanan “Karabağ ve Türk İslam Dünyasında Ağır Sorunların Çözümünde birliğin gücü Azerbaycan Türkiye Birliği Örneği” başlıklı konferans programına konuşmacı olarak davet edilen ve Düzce’de çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ziyaret etti. Paşayeva’yı başkanlık makamında ağırlayan Başkan Ay ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “kardeş ülke Azerbaycan’ın değerli temsilcisi Ganire Paşayeva’yı burada misafir etmekten onur duydum. İlgisi için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    16°C
  • Cuma
    Sisli
    19°C
  • Cumartesi
    Sisli
    19°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç