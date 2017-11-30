Azeri vekilden Başkan Ay’a ziyaret

Düzce Üniversitesi tarafından hazırlanan “Karabağ ve Türk İslam Dünyasında Ağır Sorunların Çözümünde birliğin gücü Azerbaycan Türkiye Birliği Örneği” başlıklı konferans programına konuşmacı olarak davet edilen ve Düzce’de çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ziyaret etti. Paşayeva’yı başkanlık makamında ağırlayan Başkan Ay ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “kardeş ülke Azerbaycan’ın değerli temsilcisi Ganire Paşayeva’yı burada misafir etmekten onur duydum. İlgisi için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.