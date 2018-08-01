Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 14:55

Baca kapakları gün yüzüne çıkarılıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yer altında kalan kanal bacalarını gün yüzüne çıkartıyor.

Baca kapakları gün yüzüne çıkarılıyor

01 Ağustos 2018 14:55


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri müdürü İbrahim Özer’in yaptığı açıklamada “Sarayyeri mahallemizde devam eden çalışmalarımızın ardından kısa zaman içerisinde ilimizde bulunan kanalizasyon sorunlarını bitireceğiz. Toplam bin 500 adet açılacak ızgaramız var 400 adedini bitirdik. Çalışmalarımızda ilk olarak özel detektörlerle tespit yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi asfalta zarar vermeden bu işlemi tamamlamak. Daha sonra dairesel kesim aracı ile asfaltı kesiyoruz. Belediyeye ait kanal robotumuzu yükseltme yapılan bacalardan içeri salıyoruz. Bu sayede kayıp bacaları da buluyoruz. Kanalizasyon baca kapaklarının tespiti ve yükseltilmesi sayesinde, yoğun ve sağanak yağışlarda meydana gelen arızaya kısa zamanda müdahale edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç