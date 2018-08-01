Baca kapakları gün yüzüne çıkarılıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri müdürü İbrahim Özer’in yaptığı açıklamada “Sarayyeri mahallemizde devam eden çalışmalarımızın ardından kısa zaman içerisinde ilimizde bulunan kanalizasyon sorunlarını bitireceğiz. Toplam bin 500 adet açılacak ızgaramız var 400 adedini bitirdik. Çalışmalarımızda ilk olarak özel detektörlerle tespit yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi asfalta zarar vermeden bu işlemi tamamlamak. Daha sonra dairesel kesim aracı ile asfaltı kesiyoruz. Belediyeye ait kanal robotumuzu yükseltme yapılan bacalardan içeri salıyoruz. Bu sayede kayıp bacaları da buluyoruz. Kanalizasyon baca kapaklarının tespiti ve yükseltilmesi sayesinde, yoğun ve sağanak yağışlarda meydana gelen arızaya kısa zamanda müdahale edeceğiz” dedi.