Bacalarınızı mutlaka temizletin uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kış aylarının gelmesi ve bazı vatandaşların ısı kaynağı olarak sobayı kullanması dolayısıyla bir uyarı yayımladı. Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada baca temizliğinin bu konuda en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.

Yapılan açıklamada vatandaşlara baca-soba yangınları ve zehirlenmelerine neden olan sebepler aktarıldı. Açıklamada baca inşasının işinin ehli, usta kişilerce yapılması gerektiği, baca iç ve dış sıvalarının düzgün olması, çatlak olmaması, bacanın temizlenmiş olması, bacanın çatı tahtalarına yakın olmaması, bacanın çatı mahya seviyesinin en az 80 cm yüksekte olması, soba borularının temiz olması, boruların takıldığı baca küllüğünün yanlış malzemelerden yapılmaması, soba yanarken içine tiner, benzin gibi yanıcı maddelerin kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Ayrıca soba etrafında yanıcı maddeler bulundurmamak, üzerinde çamaşır kurutulmaması, sobaya yakacak atılarak ağzının kapatılmamasına da dikkat çekildi. İtfaiye Müdürlüğü özellikle soba zehirlenmeleri konusunda Lodoslu havalarda soba yakılmasının büyük risk oluşturduğunu belirtirken istenmeyen durumların yaşanamaması için tüm vatandaşların dikkat olması gerektiğini belirtti.