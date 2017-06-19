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19 Haziran 2017 12:35

Bağımlılık birimi hizmete hazır

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi bünyesinde bağımlılıkla mücadele biriminin kurulduğunu ve hizmete hazır hale getirildiğini kaydetti.

Bağımlılık birimi hizmete hazır

19 Haziran 2017 12:35


Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda buluna Vali Dağlı, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Gününün Düzce’de etkin şekilde kutlanacağına dikkat çekerek “Bağımlılıkla mücadele komisyonumuzun aylık toplantısını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle söylediği gibi ülkemizin önündeki en büyük tehditlerden biri terör, diğeri bağımlılık. Bizde bu anlamda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kurumlarımızın çalışmalarını değerlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından bu konuya çok önem veriliyor. 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü Düzce’de etkin bir şekilde kutlanacak” dedi.


Düzce Üniversitesi bünyesinde bağımlılıkla mücadele biriminin kurulduğunu kaydede Dağlı “Üniversitede bir birim oluşturuldu. Senatodan da geçti. Şuanda çalışmaya hazır” diye konuştu.




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