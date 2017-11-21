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21 Kasım 2017 11:46

Bağımlılıkla ilgili toplantılar sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı, uyuşturucu ile mücadelede topyekun mücadeleye dikkat çekti, yapılan mücadelenin başarılı olduğunu söyleyerek “Bunlara geçit vermeyeceğiz” dedi.

Bağımlılıkla ilgili toplantılar sürüyor

21 Kasım 2017 11:46


Düzce’de bağımlılıkla mücadele toplantısı bu kez Karaca Mahallesinde yapıldı. Toplantıya, Vali Zülkif Dağlı, Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire müdürleri ve STK temsilcilerinin katıldı.


Vali Zülkif Dağlı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarda başarı elde edilmeye başlandığını söyledi.


Vali Dağlı, “Mücadelemiz devam edecek. Bugün Karaca mahallesindeyiz. Tüm kurum idarecilerimiz burada. Bu mücadeleyi hep birlikte topyekun yürütüyoruz. Mücadelemizde başarılı olup bunlara geçit vermeyeceğiz” dedi.


Toplantı ardından basına kapalı olarak devam etti.




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