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22 Aralık 2017 15:44

Bağımlılıkla mücadele eğitimleri devam ediyor

Düzce il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler “Narko-Rehber Projesi” kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine eğitim verdi.

Bağımlılıkla mücadele eğitimleri devam ediyor

22 Aralık 2017 15:44


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler “Narko-Rehber” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Tüm Türkiye’de il emniyet müdürlerince eş zamanlı olarak başlatılan eğitim programları kapsamında Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerine bilgi aktarıldı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan Narko- Rehber ekipleri, Düzce Belediye Meclis salonunda düzenlediği sunumlarla madde bağımlılığının zararları ile mücadelede izlenmesi gereken stratejileri anlattı. Zabıta ekiplerinin madde bağılılığının önüne geçilmesi konusunda önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Narko-Rehber eğitimcileri iş birliği ve müdahalede sağlanacak destekler konusunda bilgi aktardı.




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