Bağımlılıkla mücadelede ortak karar

Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesislerinde gerçekleştirilen Çalıştaya; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, DÜBAM Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Akkuş, 19 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, 7 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı ile 7 kamu görevlisi katılım gösterdi. Çalışmanın yürütülmesi aşamasında, Düzce Üniversitesi “Akran Eğitimi ” gruplarından öğrenciler de destek sağladı.

Çalıştay, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in yaptığı açılış konuşması ve DÜBAM Merkez müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Akkuş’un “Bağımlılık” başlıklı sunumuyla başladı. Çalıştayda katılımcılara madde kullanan ve bağımlı olan bireylere yönelik stigmayı konu alan bir sergi gösterimi de gerçekleştirildi.

Yapılan açılış konuşmaları ve bilgilendirici sunumun ardından gerçekleştirilen grup toplantılarında; “STK Olarak Hangi İhtiyaçtan Doğdum ve Hangi İhtiyacı Karşılamak İstiyorum?”, “Düzce’de Bağımlılık Sorunu STK Gözünde Ne Durumda?” ve “Düzce İlinde Ben Bağımlılıkla Mücadele Konusunda, Bağımlılıkla Mücadelede, Sorunun Hangi Basamağında Ne Yapabilirim?” gibi sorulara yanıt arandı.

Ayrıca grup çalışmalarında; sivil toplum kuruluşları ile ortak dil oluşturulması, Düzce’de bağımlılık ile mücadelede; bilimsel, kanıta dayalı iyi uygulama örneklerinin oluşturulabilmesi için yol haritası hazırlanması, sivil toplum kuruluşlarının Düzce ili içindeki durum tespitlerinin paylaşılması, bağımlılıkla mücadelede önleme, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma alanlarının belirlenmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiği kararlaştırıldı.