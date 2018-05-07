Bakan Eroğlu: “Bal ormanları kuruyoruz”

Bunu kaldırdık, şimdi bal ormanları kuruyoruz” dedi. Bakan Eroğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü birbirlerine Düzce balı ikram etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı yatırımların temelini atmak için Düzce’ye geldi. İlk olarak Düzce Valiliğini ziyaret eden bakanlar, burada basın toplantısı düzenledi. Bakan Özlü, Düzce’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Bakan Eroğlu ise, Türkiye’de ilk bal ormanını Düzce’de kurduklarını ve bu sayede bal üretiminde Türkiye’nin dünyada 2. sıraya yükseldiğini söyledi. “Daha önce ormanlara hayvanlar, arılar ve arıcılar sokulmazdı” diyen Bakan Eroğlu, “Bunu tamamen kaldırdık. Dedik ki her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısı ile ilk defa ben talimat verdim, orman teşkilatına talimat verdim. Bundan sonra aracılara desteği biz vereceğiz. Bal ormanı kuracağız. Şaşırdılar bal ormanı ne demek? Bal ormanı alanda yeri hazırlamak. Çam balı ya da kestane balı. Oraya ne istiyorlarsa dikeceğiz. Bu sayede Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldi. Çok kısa zamanda 8-10 yılda Türkiye büyük bir mesafe kaydetti. Buna da ilk kez Düzce’nin Yığılca ilçesinden başladık. Hatta ben Yığılca’ya gittiğim zaman orada çok güzel bir alan var, şifalı bitkiler var. Yığılca’da çok kısa sürede bir bal ormanı kurun dedik, bu bal ormanı kuruldu. Hatta o kadar muhteşem ki Yığılca bal köy markası oluştu. Bu sertifikalı ve şifalı bir bal” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ile Bakan Özlü, Yığılca Bal Ormanları’nda yetişen baldan birbirlerine kaşıkla ikram ettiler. İki bakan, daha sonra Düzce’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılacak 9 tesisin toplu temel atma törenine katıldı.