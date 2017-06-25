Bakan Faruk Özlü: "Amacımız Türkiye’yi ikiye katlamak"

Faruk Özlü, amaçlarının Türkiye’nin yanına bir Türkiye koymak ve Türkiyeyi ikiye katlamak olduğunu söyledi.

Bakan Faruk Özlü, Ramazan Bayramı’nı memleketi Düzce’de geçiriyor. AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Faruk Özlü, burada ilk olarak partililerle bayramlaştı.Ardından partililere seslenen Bakan Faruk Özlü, 21 Mayıs’tan sonra Türkiye’de yeni bir dönem başladığını söyleyerek "21 Mayıs’tan sonraki dönem yeni bir atılım dönemidir. Bu atılım dönemi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek. Her bakanlık bir program hazırlıyor. Biz de 6 aylık bir program hazırladık. Bu program, Türkiye’nin sanayide, teknolojide yapacaklarını planlayan bir program. Güzel bir program. Başbakanlık onayından sonra bunu paylaşacağız. Yine bu dönemde teşkilat seçimlerimiz olacak. Ben bürokrasiden gelen bir kişi olarak teşkilatsız siyaset olmayacağını gördüm. İnşallah bu yeni dönemde teşkilatımız kongrelerini yapacak yeni bir heyecanla yeni bir şevkle 2019’a doğru yol alacağız çalışacağız. Türkiye ölçeğinde amacımız Türkiye’nin yanına bir Türkiye koymak. Türkiyeyi ikiye katlamak. Ve Bu yeni yapılanma ile 2019’a doğru hep birlikte çalışacağız. Daha önce Düzce’de başlamış projeleri hızlandırmak amacımız. Düzce’nin çevre yolundan hastanesine okullarından çöpüne kadar hepsini hızlandırıp sonuçlandıracağız" ifadelerini kaydetti.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, CHP’nin başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili "İnşallah bu Ankara’dan çıkıp da yolda yürüyenler var ya o yolda yürüyenler bu bölgelerden bir şeyler umut ediyorlar. Ama emin olsunlar ki bu bölgelerden umut ettiklerini elde edemeyecekler. Ulaşamayacaklardır. Düzceli dik durmasını bildiği gibi, suhuletle durmasını da bilir. Bundan herkesin emin olması lazım" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de kısa bir konuşma yaparak İslam dünyası için huzurlu bir bayram diledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, başka illere gidince Düzce’nin kıymetini daha iyi anladığını söyledi.

İl Başkanı Sağduyu çağrısı yaptı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin konuşmasına teşkilatın bayramını kutlayarak başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Düzce’den geçişi sırasında dikkatli ve duyarlı olmaya davet eden Keskin "Tüm teşkilatlarımızı itidalli olmaya, demokratik ortamda fikirlerimizi beyan etmeye beyan edenlere de saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ise bayramlaşma töreni son buldu.