Bakan Faruk Özlü Düzce’de

Faruk Özlü, "Bugün Türk askeri Bosna’dan Afganistan’a, Somali’den Katar’a, Suriye’den Irak’a kadar geniş bir coğrafyada şanlı bayrağımızı göndere çekmeye devam ediyor" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde belediye tarafından düzenlenen halk iftarına katıldı. Düzenlenen iftara Bakan Özlü’nün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve vatandaşlar katıldı. Okunan ezanın ardından iftara katılanlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Özlü, Türkiye’nin asla edilgen bir dış politika izlemediğini belirterek "Bugün buraya gelirken, geçen sene 29 Ağustos’ta defnettiğimiz Akçakocalı şehidimiz Ercan Çelik kardeşim aklıma geldi. Şehidimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehidimiz Türkiye’nin yurt dışındaki operasyonlarından biri olan Cerablus Harekatı’nın ilk şehidiydi. Buradan şunu anlatmaya, şuraya gelmeye çalışıyorum. Bugün Türk askeri Bosna’dan Afganistan’a, Somali’den Katar’a, Suriye’den Irak’a kadar geniş bir coğrafyada şanlı bayrağımızı göndere çekmeye devam ediyor. İşte büyük olmak böyle bir şeydir. Büyük devlet olmak böyle bir şeydir. Bir yandan kendi sınırları içinde güvenlik tesis ederken, diğer yandan dışarıdan gelen tehditleri kaynağında bertaraf etmek için caydırıcı olmak şarttır. Mehmetçiklerimiz sadece PKK ile, sadece IŞİD ile değil bize musallat olan veya olmaya çalışan bütün şer odaklarıyla amansız bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Emin olunuz, bu coğrafya zafiyet kaldırmaz. Enerji koridorlarının, ticaret yollarının ve medeniyetin kalbinde huzur içinde yaşamak istiyorsak bir an olsun zafiyete düşmeden, uyanık ve cesur olmak durumundayız. Birileri çıkıp AK Parti’nin dış politikasını eleştiriyorlar. Bizi eleştirenler sadece ve sadece edilgen olalım, sesimizi çıkarmayalım, sadece izleyelim, gidişata göre pozisyon alalım istiyorlar. Hayır böyle bir şey yok ve olmayacak. Dış politikada nabza göre şerbet verilmez. Bizim Hükümetlerimiz boyunca, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye asla edilgen bir dış politika izlemedi ve izlemeyecek. Bizim diplomasi anlayışımızda nabza göre şerbet verilmez. Aksine öncü oluruz, belirleyici oluruz ve yön tayin edici oluruz. Bize yönelik içeriden olsun, dışarıdan olsun bütün tehditleri kaynağında yok etmeye kararlıyız. PKK denilen terör örgütüne ve onun uzantılarına tarihin en büyük darbelerini vuruyoruz. Dağları da, tepeleri de, ormanları da, ovaları da onlara dar etmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleden zerre geri adım atmamız asla söz konusu olmayacak. Allah Mehmetçiklerimizin, evlatlarımızın yardımcısı olsun’’ diye konuştu.

"AK Parti döneminde 79 milyon zeytin ağacı dikildi"

Bakan Faruk Özlü, Üretim Reform Paketimiz TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirterek "Bu paketin içeriğine bakmadan, memlekete ne getirdiğine bakılmadan, ana muhalefet partisi bir sürü gürültü kopardı. Neymiş efendim AK Parti zeytinlik alanları yok edecekmiş. Bir kere böyle bir söz, böyle bir cümle tamamen vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Ezberlenmiş cümlelerle, sloganlarla muhalefet edilmez. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bizim söylediğimiz ve savunduğumuz şudur. Bundan 78 sene önce 1939 yılında çıkarılan zeytincilikle ilgili kanun artık işlevini yitirmiştir. Bu kanun ihtiyaca artık cevap vermemektedir. İhtiyaçlar devam ettiği sürece gerekirse yeni düzenlemeler yapılabilir. Bizim savunduğumuz aynen budur. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin bu tespitin neresinde zeytin katliamı var? Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı 100 milyon civarındaydı. Bugün 171 milyon zeytin ağacımız var. Yani Halep oradaysa arşın burada. 70 milyon zeytin dikmiş bir iktidar zeytin düşmanı olabilir mi? Hazırladığımız kanunun bütününe bakmadan, sadece içinden cımbızla bazı yerlerini çekip almak kimseye bir şey kazandırmaz’’ diye konuştu.

"Türkiye kazanacak"

Bakan Faruk Özlü çıkan kanun ile Türkiye’nin kazanacağını belirterek "Sanayi elektriğinde TRT payını kaldırdık. Kent içinde kalan sanayi sitelerini daha uygun, daha geniş, daha verimli alanlara taşıyoruz. Bu işlemlerin masrafını da kredilerle ve nerdeyse tamamen karşılıyoruz. Yüksek parsel fiyatlarına limit getiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerine GYO kurma hakkı getiriyoruz. Yapım işlerinde yerli üretimin kullanılması şartıyla yerli üreticiye yüzde 15’lik bir avantaj sağlıyoruz. Sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergisini kaldırıyoruz. Şimdi burada daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Fakat şunun kesinlikle bilinmesini istiyorum. Bu kanun bütünüyle Türkiye’ye kazandıracaktır. Bu kanunla Türkiye kazanacaktır. Esnaf kazanacaktır, sanayici kazanacaktır, KOBİ’ler kazanacaktır, işverenler kazanacaktır, işçiler kazanacaktır. Bakanınız olarak net söylüyorum. Üretim kazanı kaynayacak, ekmeğimiz büyüyecek, ekmek teknemiz bereketlenecektir" ifadelerinde sulundu.

Konuşların ardından bir süre ilçede kalan Bakan Özlü daha sonra Ankara’ya hareket etmek üzere ilçeden ayrıldı.