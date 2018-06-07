Bakan Faruk Özlü, Düzce’de iftar programına katıldı

Faruk Özlü, Düzce’de katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada “Türkiye’nin sadece günlük sorunlarını çözmeyi değil, gelecek vizyonunu da belirlemeyi kendimize görev edindik” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Gölyaka Belediye tarafından düzenlenen iftar programını katılmak için Düzce’ye geldi. Bakan Faruk Özlü ilk olarak Düzce’de binalara cephe kaplama malzemesi üreten firmayı ziyaret etti. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, tarafından karşılanan Bakan Faruk Özlü üretim alanlarını gezdi yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Gölyaka Belediyesi tarafından meydanda düzenlenen halk iftarına katıldı. Açılan oruçların ardından bir konuşma yapan Bakan Özlü, hizmet aşkı ile çalıştıklarını belirterek, “AK Parti olarak Türkiye’ye, Düzce’ye ve Gölyaka’ya; neler kazandırdığımızın yakından şahidisiniz. Bilmenizi isterim ki; biz hep inancımızın bize gösterdiği yolda yürüyüp, ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuna göre hareket ettik. O yüzden; halkımıza hizmet etmeyi kendimize görev edindik, bu hizmet aşkıyla yapılamaz denilenleri yaptık. Siyaseti, sadece halkımıza hizmet etmenin bir aracı olarak gördük ve o aracı en verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdik. Milletimizin çok daha iyisine layık olduğuna gönülden inandık. O inançla Türkiye’nin sadece günlük sorunlarını çözmeyi değil, gelecek vizyonunu da belirlemeyi kendimize görev edindik. İşte ülkemizin önüne koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu inancın bir yansımasıdır. İnşallah nasıl ki, bugüne kadar var gücümüzle çalışıp sorunları birer birer çözdüysek, bundan sonra da aynı azimle ülkemizi ve milletimizi o hedeflere taşıyacağız. İşte bu yüzden; Vakit Türkiye vakti, vakit Düzce vakti diyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bakan Özlü seçim bürosu açtı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, iftar programının ardından esnafları ziyaret etti. AK Parti seçim bürosunun açılışını yaptı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada ise “Gece demeden gündük demeden çalışacağız” dedi.

Bakan Özlü sonrasında ise Belediye Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbetti, sonrasında özel bir toplantıya katıldı.