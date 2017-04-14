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14 Nisan 2017 17:45

Bakan Faruk Özlü Düzcespor -Yeşil Bursa maçını izledi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Faruk Özlü Düzcespor -Yeşil Bursa maçını izledi

14 Nisan 2017 17:45

Faruk Özlü, 3. lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor Yeşil Bursa A.Ş. maçını izledi.


Düzce’de referandum çalışmaları kapsamında çalışmalar yapan Faruk Özlü beraberinde Ak Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ile birlikte 18 Temmuz Stadında Düzcespor Yeşil Bursa A.Ş. maçının ilk yarısını izledi. Taraftarlar Bakan Faruk Özlü’ye büyük ilgi gösterdi. Bakan Özlü maçın ardından ise Akçakoca ilçesine geçti.


Düzcespor kendi seyircisi önünde galip geldi.


3. Lig 2. Gurupta mücadele eden Düzcespor kendi evinde seyircisi önünde Yeşil Bursa A.Ş.’yi 1-0 yenerek maçtan galip ayrıldı.




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