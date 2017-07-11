Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 14:12

Bakan Özlü: "15 Temmuz dışarıdan destekli bir çetenin bir çete gurubun hareketi"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü:

11 Temmuz 2017 14:12

Faruk Özlü, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde Düzce’ye geldi. Bakan Faruk Özlü “15 Temmuz bir çete hareketidir. Allah bir daha 15 Temmuz’lar göstermesin” dedi.


Düzce Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program hazırlandı. Hazırlanan programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, siyasi parti başkanları, daire amirleri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Düzce Şehitliği’nde yapılan program Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftüsü Selami Emen’in okuduğu duanın ardından Bakan Faruk Özlü ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine gül bırakıldı.


Sonrasında ise 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bombalanması sırasında şehit olan Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi’nde bulunan kabri ziyaret edilerek dua okundu. Daha sonra Bakan Özlü ve beraberindekiler Şehit Emniyet Müdürü’nün babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan’ı evinde ziyaret etti. Burada da okunan duaların ardından Bakan Özlü ve protokol üyeleri şehit annesi ve babası ile bir süre sohbet etti.


Bakan Faruk Özlü, 15 Temmuz darbe girişiminin dışarıdan destekli çetelerce yapıldığını işaret ederek “Son 1 yıla baktığımızda 15 Temmuz dışarıdan destekli bir çetenin bir çete gurubun hareketi olduğunu söylememiz gerekir. Bir çete hareketidir 15 Temmuz girişimi. Yurt dışı desteklidir. Dolayısı ile Allah milletimizi korumuştur. İnşallah bu çetenin uzantılarının yakınlarının bütün kamudan bütün devlet teşkilatından temizlendiğini temizleneceğini göreceğiz. Mücadelenin devam ettiğini söylemek isterim. Allah bir daha 15 Temmuz’lar göstermesin” ifadelerinde bulundu.


Bakan Faruk Özlü ziyaretin ardından Ankara’ya döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!