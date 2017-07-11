Faruk Özlü, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde Düzce’ye geldi. Bakan Faruk Özlü “15 Temmuz bir çete hareketidir. Allah bir daha 15 Temmuz’lar göstermesin” dedi.

Düzce Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program hazırlandı. Hazırlanan programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, siyasi parti başkanları, daire amirleri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Düzce Şehitliği’nde yapılan program Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftüsü Selami Emen’in okuduğu duanın ardından Bakan Faruk Özlü ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine gül bırakıldı.

Sonrasında ise 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı’nın bombalanması sırasında şehit olan Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın Beyköy Beldesi Çalıcuma Mahallesi’nde bulunan kabri ziyaret edilerek dua okundu. Daha sonra Bakan Özlü ve beraberindekiler Şehit Emniyet Müdürü’nün babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan’ı evinde ziyaret etti. Burada da okunan duaların ardından Bakan Özlü ve protokol üyeleri şehit annesi ve babası ile bir süre sohbet etti.

Bakan Faruk Özlü, 15 Temmuz darbe girişiminin dışarıdan destekli çetelerce yapıldığını işaret ederek “Son 1 yıla baktığımızda 15 Temmuz dışarıdan destekli bir çetenin bir çete gurubun hareketi olduğunu söylememiz gerekir. Bir çete hareketidir 15 Temmuz girişimi. Yurt dışı desteklidir. Dolayısı ile Allah milletimizi korumuştur. İnşallah bu çetenin uzantılarının yakınlarının bütün kamudan bütün devlet teşkilatından temizlendiğini temizleneceğini göreceğiz. Mücadelenin devam ettiğini söylemek isterim. Allah bir daha 15 Temmuz’lar göstermesin” ifadelerinde bulundu.

Bakan Faruk Özlü ziyaretin ardından Ankara’ya döndü.