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13 Haziran 2018 22:09

Bakan Özlü: “Biz yapacaklarımızı, onlar yıkacaklarını konuşuyor”

DÜZCE(İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü: “Biz yapacaklarımızı, onlar yıkacaklarını konuşuyor”

13 Haziran 2018 22:09

Faruk Özlü, muhalefete yüklenerek “Biz yapmak için, yapacaklarımız için, yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar” dedi.


Bakan Faruk Özlü, AK Parti Düzce teşkilatı tarafından düzenlenen sandık görevlileri bilgilendirme toplantısı ve iftar programına katıldı.


Programda konuşan Bakan Özlü, muhalefete yüklenerek “Televizyonlarda programları var liderler konuşuyorlar. Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları hep yapmak üzerine, sevgi üzerine şefkat üzerine, bakın biz yapacaklarımızı söylüyoruz, yaptıklarımızı söylüyoruz. Sevgi ile şefkatle davranıyoruz. Karşı tarafa bakın, karşı taraf yıkmak üzerine konuşuyor. Aramızdaki fark bu. Biz yapmak için, yapacaklarımız için yaptıklarımız için konuşuyoruz. Karşı tarafın yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi yapmamak üzerine, yıkmak üzerine konuşuyorlar. Muhalefetin söylemlerine bakın, sevgi, şefkat, kucaklamayı göremezsiniz. Tutturmuşlar AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, başka söyledikleri bir şey yok” diye konuştu.



“Seçimlerde takdir alacağız”


Bakan Özlü seçimlerin sadece Türkiye için önemli olmadığını işaret ederek, “Türkiye’nin geleceği sadece Türkiye’nin geleceği değil, bölgenin geleceği, mazlumların geleceği, AK Parti’nin geleceği ile ilgilidir. Biz ne kadar güçlü olursak, AK Parti ne kadar güçlü olursa, arkamız ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacak. Bizim bölgemizdeki mazlumlar, yoksullar haksızlığa uğrayanlar, onlar da o kadar güçlü olacaklar. Dolayısıyla bu son 10 gün sizlerden büyük bir heyecan, şevk ve istekle çalışmanızı istiyoruz. İnşallah hep beraber çalışacağız. Ben de bütün bayram süresince Düzce’de olacağım. Türkiye çalışacak, inşallah bu seçimlerden takdirname alacağız. Bütün karnemiz pekiyi olacak ve takdirname alacağız. En iyisi olacağız” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından Bakan Özlü teşkilat ile toplantı yaptı.




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