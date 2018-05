Bakan Özlü, "Bizde kırgınlık olmaz"

Faruk Özlü, AK Parti’nin Düzce milletvekili adayları ile seçim startını vermek üzere kente geldi. Bakan Faruk Özlü, AK Parti’de kırgınlık olmayacağını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti’nin Düzce’den gösterdiği milletvekili adayı Fahri Çakır, Ayşe Keşir ve Numam Çabuk ile toplantı yapmak ve seçim çalışmalarına start vermek üzere Düzce’ye geldi.

Özlü, seçim startını verdiklerini belirterek “Tüm partiler seçim kuruluna aday listelerini verdiler. AK Parti olarak bizde verdik. 24 Haziran seçimleri için start verilmiş oldu. AK Parti adayları Türkiye’nin her yerinde göz dolduran, kendisini seçim bölgeleri ile bütünleştirmiş, seçmenlerimiz tarafından sevilen isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız listelerde bizim farkımız bir kez daha ortaya çıktı. 126 kadına aday gösterdik. Adaylarımızın yaş ortalaması 44’tür. Yine 25 yaş altında 57 tane adayımız var. Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damgamızı vuracağız. AK Parti aday listeleri yıldız gibi parlıyor. AK Parti Türkiye’nin partisidir. Bizim partimizde en iyi şekilde milletin taleplerini, vicdanını en iyi şekilde temsil etmektedirler. Düzce adaylarımızın da hepsi sevilen, sayılan adaylarımızdır. Ben eminim ki Düzce’de bu defa da geleneği bozmayacağız. İnşallah AK Parti bu sefer de 3-0 yapacak. Ben tabi bakan arkadaşlarımızla birlikte listelerde yer almadım. Elbette bu durum sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Seçim süreci boyunca diğer illerde partimiz tarafından bana verilecek görevler dışında Düzce’de olacağım. Seçim çalışmalarına adaymış gibi katılacağım. Düzce’nin 3 adayı yok Düzce’nin 4 adayı var. Birisi de benim. AK Parti siyaseti koltuk siyaseti değildir. Dava siyasetedir. Bizim siyasetimiz tüm Türkiye’nin siyasetidir. Seçimler boyunca bakanlığımızın devam eden projelerini takip edeceğim. Bunun yanında partimin bana verdiği görevleri her yerde 81 ilde aday arkadaşlarımız için çalışacağım. İhtiyaç olan her yerde hazır olacağım. Ben seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bizim partimizde küskünlük, kırgınlık olmaz”

Bakan Faruk Özlü, basının “Aday gösterilmeyen aday adayları kırgınlık yaşar mı?” sorusuna “Bizim partimizde asla kırgınlık olmaz. Burada ki her bir arkadaşımızın geçmişte aday adaylığı vardır ve aday gösterilmemiştir. Bunlardan birisi benim. 2011’de bende aday adayıydım, listede gösterilmedim bakın geldim bugün bakanlık yapıyorum. Yine en güzel örnek Fahri Çakır beydir. Fahri Çakır bey 2003-2007 arasında milletvekilliği yaptı, 2007’den sonra ara verdi. Beraberde aday adayı olduk. Temayül yoklamalarına da katıldık. Atta Fahri Bey defalarca katıldı. Hiçbir zaman küsmedi ve kırgınlık göstermedi. Yıllar sonra bizim birinci sıra milletvekili adayımız oldu. AK Parti’de bunlar olmaz. Bakın Numan Bey’de öyledir. Numan Bey’de geçen seçimlerde aday adayıydı, çalıştı. Tekrar aday adayı oldu bugün adayımız. Bizim partimizde böyle bir durum olmaz. Aday adayı olan 51 arkadaşımızın her biri değerlidir, kıymetlidir ve milletvekili adayı olmaya layık arkadaşlarımızdır. Ama ne yapalım ki kontenjan 3 kişiliktir. Düzce’nin 3 milletvekili kontenjanı var. Mutlaka bunu 3’e indirmek zorundayız. Kimse aday gösterilmediği için kıymetsiz değildir. Kimse aday gösterildi diye diğerlerine göre daha kıymetli değildir. Her bir aday adayımız bizim için dava arkadaşımızdır. Her biri bizim için değerlidir. Dolayısı ile bizim partimizde kırgınlık olmaz. Geçmişte de hiç olmadı” ifadelerinde bulundu.

Basın açıklamasının ardından Bakan Özlü basın mensupları ile kısa bir sohbet etmesinin ardından Milletvekili adayları ve belediye başkanları ile toplantı yaptı.