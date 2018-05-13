Bakan Özlü: “CHP’li 15 vekilin yaptığı komedi gibi”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bir dizi açılış ve temel atma töreni için memleketi Düzce’ye geldi. İlk olarak Çilimli ilçesinde spor salonu binasının temelini atan ve yeni yapılan Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’nin açılışını yapan Bakan Özlü, daha sonra Hacı Hidayet Türkseven Rehabilitasyon Merkezi yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attı. Temel atma töreninde gazetecilerin İYİ Parti’ye geçen ve tekrar CHP’ye dönen 15 vekille ilgili soruları üzerine Bakan Özlü, “Yani nesini söyleyelim. Yani ne söyleyelim, komedi gibi. Yani istifa ediyor, aç kapa gibi. İstifa ediyor, geri çağırıyor. Bir tiyatro, bir komedi. Bakın bunun nesine güveneceksiniz. Durum değişiyor istifa ediyorlar. Durum değişiyor tekrar geri dönüyorlar. Son derece şık olmayan, son derece yakışıksız bir hadisedir. Ama bakın 24 Haziran’da milletimiz her şeyi görüyor, milletimiz bunun takdirini yapacaktır” dedi.

“Milletvekili adayları 21 Mayıs tarihinde açıklanacak”

Bakan Özlü, AK Parti milletvekili adaylarının 21 Mayıs tarihinde kamuoyuna duyurulacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak olan üst komisyon toplantısında Düzce dahil 81 ilin AK Parti milletvekili adayları belirlenecek ve 21 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Cumhurbaşkanımızın en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Düzce için bir sorun yok. Ben kendileri ile görüştüm. Düzce’ye son derece güveniyorlar. Düzce’ye güvendiğini ifade ettiler. İnşallah 21 Mayıs’ta güzel bir sonuç ve liste ile milletimizin karşısına çıkacağız” diye konuştu.

Bakan Özlü, Düzce’de yaşanan sağlık personeli sıkıntısı konusunda da müjde vererek, Düzce’ye 5 uzman doktor ve 137 sağlık personeli olmak üzere 142 personel ataması yapıldığını bildirdi.