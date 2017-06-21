Bakan Özlü, Dr. Engin Pak Cumayeri MYO binasının açılışını yaptı

Faruk Özlü, “Türkiye’nin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, partililer ve davetliler Pak Holding tarafından Cumayeri ilçesine yaptırılan Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksek Okulu (MYO) hizmet binası açılışına katıldılar.

Bakan Faruk Özlü eğitimin oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir. Cehaleti aşmanın yolu okullar ve eğitim. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bütçemizde en büyük harcama kalemi eğitim konusu oldu. Eskiden en büyük kalem savunma olurdu. Şimdi eğitim ve sağlık geliyor. Bizim bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda da eğitime büyük önem veriyoruz. Geçen hafta meclisten geçen Üretim Reform Paketi’nde bizim sevk ettiğimiz kanun tasarısında 76 madde vardı. Bunlardan 10 tanesi eğitim ile ilgiliydi. Esasen kanunun adı da sanayimizin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi ile ilgili kanundur. Diyeceksiniz ki sanayimiz ile eğitimin doğrudan ilişkisi var mı? Elbette var. Dünya 4. sanayi devrimini konuşuyor. Eğitimli insanların, nitelikli çalışanların görev alacağı bir döneme gidiyoruz. Bakın yapılan çalışmaya göre önümüzdeki 25 yıl içinde bugün bildiğimiz mesleklerin yüzde 47’si ortada kalmayacak. Önümüzdeki 25 yılda robot teknolojilerinin gelişmesi, endüstri 4.0 dediğimiz olayın gelişmesi ile bugünkü meslekler olmayacak. Ya çok sıradan işler ya çok kaliteli üst seviyede kişiler ayakta kalacak. Diğerlerinin yerini robotlar alacak. Eğitime destek verdikleri için Pak Holding’e teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Zülkif Dağlı da hayırseverlerin desteklerinin çok önemli olduğunu belirterek “Öğrenci sayımız her geçen gün artıyor. Buna cevap vermemiz çok önemliydi. Tam tıkanma noktasında bize destek veren Pak Holding’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çakar ise Cumayeri Meslek Yüksek Okulunun çok güzel bir fiziki mekana kavuştuğunu belirterek, “Düzce Üniversitesi olarak öğrenci sayımız 30 bine ulaştı. Bu anlamda bize destek veren Pak Holding’e teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Recep Tuna, katkıda bulunanlara teşekkür ederek Bakan Faruk Özlü’ye resminin yer aldığı bir hediye takdim etti.

Rektör Çakar da Pak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Canan Pak İmregün’e tablo ve hediye verdi.

Konuşmalar ve hediye töreninin ardından Dr. Engin Pak Cumayeri MYO açılış kurdelesi kesildi.