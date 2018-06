Bakan Özlü, DTSO’yu ziyaret etti

Faruk Özlü DTSO ziyaretinde Düzce’nin bir üniversite şehri olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Milletvekili Fevai Arslan ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti. Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri hazır bulundular.

Bakanın ziyaretinde konuşan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yapılan çalışmaların sanayicinin önünü açacağını belirterek “Ziyaret ederek bizi onurlandırmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu süreçten sonra da her fırsatta sizi burada görmek istiyoruz. Sorunların çözümü noktasında bize her türlü desteği vereceğinize inancımız tamdır. Türkiye’deki 365 oda ve borsa içerisindeki en şanslı oda olduğumuzu düşünüyoruz. Sizin desteğiniz ile üyelerimizin sorunlarını daha hızlı ve etkin şekilde çözeceğimize eminiz. Bakanlığınızda oluşturduğunuz Düzce Ofisi de sorunların aşılmasında bize büyük katkı sağlayacaktır. Bunların tamamı ilimizde istihdam başta olmak üzere üretim ve ihracat alanlarında hızlı hamle yapmamızın önünü açacaktır. Yeni hizmet binamızın yapımında, ilimizi ziyaretlerinizde sanayici işadamları ile görüşmeleri daha rahat yapabileceğiniz bir çalışma ofisi planlamaktayız. Her fırsatta odamızı ziyaretlerinizi beklediğimizi yineliyoruz. Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadan açıklamış olduğu Mega Endüstri Bölgeleri projesinde Düzce’nin Filyos Endüstri Bölgesi kapsamında yer almasını sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile bölgede lider oda olmak için gerekli şartları oluşturup önümüzü açmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

5 bin 78 üyesi var

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ise üç organize sanayi bölgesinde 8 binden fazla kişinin istihdam edildiğini işaret ederek “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 1959’dan bugüne kadar hızla gelişmeye devam etmiştir. Bugün itibariyle toplamda 5 bin 78 üyesiyle Düzce’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda bildiğiniz üzere 1 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz seçimlerin ardından göreve geldik. Adaylık sürecimizde ve seçim aşamasında bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ederiz. Düzce’mizde faaliyette olan 3 Organize Sanayi Bölgesinde toplamda 615 hektar alana yayılmış durumda 81 faal firmamızda 8 bin 178 kişi istihdam edilmektedir. Bunlara ek olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgemizde 8 firmamızın inşaat çalışmaları devam etmektedir” dedi.

“10 adet çalışma komisyonu kurduk”

Tuncay Şahin oda olarak 10 komisyon kurduklarını ifade ederek “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen oda seçimleri ile yenilenen, yönetim kurulu, oda meclisi ve meslek komiteleri ile Düzce’nin sorunlarına sahip çıkma, öneride bulunma, kendi mevzuatı ve kabiliyetleri çerçevesinde bulunan sorunları çözme, Düzce ekonomisine katma değer sağlama ve oda üyelerimizin işlerini geliştirme konusunda sağlam ve kararlı bir tutum içerisinde olmayı en önemli ilke olarak benimsemiştir. Yeni dönemimizde önceliğimiz olan tüm oda organ üyelerimizin bir ekip ruhu ile çalışmasıdır. Bu nedenle ilk iş olarak, oda meclisimiz çatısı altında 10 adet çalışma komisyonu kurmuş bulunuyoruz. Bu komisyonlar bu ay içerinde çalışmalara başlayacak ve Düzce için, odamız üyeleri için proje üretme misyonunu yükleneceklerdir. Bu çalışma komisyonları içerisinde en önemli olduğunu düşündüğümüz komisyonlardan birisi de Üniversite-Sanayi İşbirliği komisyonudur. Bu komisyonumuzun öncelikli çalışma konularından birisi üniversiteyi yeterince tanımayan sanayi sektörü ile sanayi sektörünü yeterince tanımayan üniversitenin bu konudaki eksikliklerini ortadan kaldırmak, üniversitenin sanayi sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışa ve güçlü bir altyapı kavuşmasına destek vermektir. KOBİ’lerimizin üniversiteler ile nasıl işbirliği yapabilecekleri konusunda bilinçlendirme konusunu da önemsemekteyiz. Güçlü üniversitesi olmayan ve üniversite tarafından desteklenen bir sanayiye sahip olmayan ülkelerin ekonomik olarak gelişmelerinin mümkün olmadığının farkında olduğumuzu da belirtmek isteriz. Bu konu ile ilgili olarak Odamızın projenin her aşamasında desteklediği, Düzce Üniversite DÜBİT Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin akredite olması konusu da potansiyel işbirliklerimiz için çok güzel bir örnek durumundadır. Diğer çok önemsediğimiz çalışma komisyonlarından birisi de Destekler, Projeler, AR-GE ve İnovasyon Komisyonudur. Özellikle KOBİ’lerimizin AR-GE çalışması yapabilecek nitelikte çalışan elemanlara sahip olması, AR-GE ve inovasyon için ayırabilecekleri yeterli finansal kaynaklara ulaşabilmesi ve Düzce Teknopark’ımızda yapılacak AR-GE ve inovasyon yatırımlarının teşvik edilmesi bu komisyonumuzun öncelikli konularıdır. Geleceğin AR-GE ve İnovasyon ile şekilleneceğinin farkındayız ve bu konuda odamız olarak elimizden geleni bakanımızın da destekleri ile yapmaya hazırız. Özellikle Düzce Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin üyelerimiz nezdinde bilinirliğinin maksimum düzeye çıkarılması ve bu kurumların üyelerimizin faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olması öncelikli hedeflerimiz içerisindedir. Önümüzdeki günlerde yapıcı işbirlikleri ve çözüm önerilerinin ortaya çıkacağı birçok platformların ortaya çıkacağı, üniversite, sanayi, meslek kuruluşları ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği ile gerçekleştirilecek, Bakanımızın da önemli katkılarını sağlayacağı çalışmaların Düzce’ye kalıcı değerler kazandıracağı konusunda hiç şüphemiz bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Düzce’nin bir üniversite şehri olması önemli”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesini bilim merkezi ile desteklediklerini belirterek “Düzce’nin bir üniversite şehri olması bizim için son derece önemlidir. Üniversiteyi bir bilim merkeziyle destekliyoruz. Bunun projesi yapıldı. Yer konusunda sıkıntımız var ve bunu çözmeye çalışıyoruz. Orman alanı olmayan bir yer ayarladık. Yine üniversitemizi destekleyici bir teknopark yaptık. Bu yeri geliştirmek için yer ayarladık ve orada geniş bir teknopark alanı yapacağız. İnşallah teknoparkı büyüteceğiz. Düzce’de 5 Organize Sanayi Bölgesi oldu. Bunların 3 faalde ve ikisinin projesi yapıldı. Bunları sanayicilerle buluşturacağız. Çilimli için otomotiv yan sanayi şirketlerinin açılmasını istiyoruz. Çilimli, taşıt yan sanayi OSB, Akçakoca’ya metal yan sanayi OSB’si olacak. Buralarda büyük yatırım olmasını planlıyoruz. İnşallah Düzce’mizin bütün OSB’leri dolacak. Boş OSB kalmayacak. Bir başka çalışmamız Düzce’ye marka olmuş firmaları getirmektir. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Batı Karadeniz’de ticaretin merkezi Düzce’dir. Biz Batı Karadeniz’in ticari bölgesi olmaya en büyük adayız. Sadece bizim bakanlığımıza ait 7 proje var. Bunlar benim projemdir. Bunlardan bir tanesi Mega Endüstri Bölgeleri projesidir. 5 ayrı bölgemize ki özellikle liman kenti olan noktalara bu bölgeleri planladık. Bunu planlarken danışmanlık hizmeti de aldık. Çalışmalarımızın sonucunda Düzce’nin de dahil olduğu Filyos endüstri bölgesi ortaya çıktı. Arkadaşlar 10 binden fazla insanın çalışabileceği bir yerden bahsediyoruz. Bazı bölgelerde endüstri bölgesi yapmayı planlıyoruz. Bittikten sonra yaklaşık 150 milyon dolar ciro bekliyoruz. İlk planda Filyos ve Ceyhan var. TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Şahin dedi ki ‘yeni bina çalışması yapıyoruz’ Tuncay Bey çalışma yaparken bizim bakanlığımızın içinde bulunduğu ilgili kuruluşlara ait alanlarla ilgili proje yaparsanız onun projesini hemen imzalayabiliriz” dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.