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16 Nisan 2017 23:21

Bakan Özlü: “Düzce batının birincisi”

DÜZCE (İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandumda alınan sonuçlarda Düzce’nin batının birincisi olduğunu söyledi.

Bakan Özlü: “Düzce batının birincisi”

16 Nisan 2017 23:21


Düzce’de referandum oylamasında yüzde 71 oy oranında evet çıkmasını AK Partililer şölen havasında kutladılar. Anıtparkta düzenlenen kutlamalara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, teşkilat mensupları ile çok sayıda Düzceli katıldı. AK Parti’nin şarkılarının çalındığı kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.


Düzcelilere teşekkür konuşması yapan Bakan Özlü, “Şu muhteşem topluluğa bakın burada miting yapmıyoruz akşamın geç vaktinde muhteşem topluluğa bakın. Düzce’de hiçbir siyasi parti akşamın bu vaktinde bırakın akşamın bu vaktini normal siyasi ortamda bile seçim ortamında bile bu kadar büyük topluluğu bir araya getiremez. Sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Düzce yeni bir destan yazdı. Türkiye ortalamasının 20 puan üzerinde bir başarı elde etti. Bu başarı Ankara’nın batısında ki iller arasına baktığımızda Düzce batının birincisidir. Tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen teşkilat mensuplarımızı kutluyorum. Siz ak yürekli kardeşlerim çok çalıştınız çok uğraştınız 60 gündür sahalardayız. Bu başarı alın terinin çalışmanın sonucudur. Çalıştık başarılı olduk. Alla muvaffak etsin” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından çalınan marşlarla kutlamalar sona erdi.




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