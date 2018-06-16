Bakan Özlü: “Ekonomide 7.4, sanayide 8.9 oranında büyüdük’’

4 oranında sanayide ise 8.9 oranında büyüdüğünü belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bayramlaşma törenine katılarak seçmenlere yönelik bu güne kadar 16 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Özlü, Akçakoca’da kalabalık halk topluluğu tarafından karşılandı. Bakan Özlü, Türkiye’nin hızla büyüdüğünü bu büyümeye destek verilmesini istedi. Bakan Özlü, çok önemli bir seçime gidildiğini ifade ederek, “Biz Cumhur İttifakı ile seçimlere gidiyoruz. Bu ittifak değerler ittifakıdır. İttifakımızın içinde MHP ve BBP de vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ittifakın omurgası vardır. Bu omurgası ana ekseni tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlettir. Ana değerimiz budur. 7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu’da hendek kazanlar bomba atanları, polis ve jandarmamızı şehit edenleri, çok şükür dik duruşumuzla hepsini temizledik. Ülkemizde başarılı olamayan terör örgütleri, ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak istediler. En sonunda Afrin’e de giderek orayı da temizledik. Orası da tertemiz pırıl pırıl oldu temizledik” dedi.

Türkiye’nin sağlam temellere oturduğunu belirten Bakan Özlü, “Bakınız Türkiye’de ekonomimiz geçen yıl 7.4 büyüdü, bu yılda ilk çeyrekte yine 7. 4 büyüdü. Sanayide ise büyümemiz 8.9 oranında olmuştur. Sanayicimiz üretiyor ve vatandaşlarda alım gücüyle evlerine her türlü cihazları alıyorlar. Bakınız 2002 yılında Türkiye’de 7 bin traktör varken, 2017 yılında ise bu sayı 73 bin olmuştur. Türkiye’de 2002 yılında 90 bin otomobil varken, 2017 yılında otomobil sayımız 722 bin olmuştur. Yani 8-10 kat artmış halka yansımış, dolayısıyla Türkiye büyüyor. İnşallah 24 Haziran’dan sonra daha fazla büyüyecek yeni sistem hızlı büyümeyi ön görüyor” diye konuştu.