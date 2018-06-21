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21 Haziran 2018 14:56

Bakan Özlü, ev ziyareti yaptı AK Parti bayrağı astı

DÜZCE(İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü, ev ziyareti yaptı AK Parti bayrağı astı

21 Haziran 2018 14:56

Faruk Özlü, AK Parti Düzce teşkilatı ile birlikte ev ev dolaşıp broşür dağıttı destek istedi. Bakan Özlü, bazı evlerin balkonuna çıkarak AK Parti bayrağı astı.


Bilim Sanayi Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de yaptığı seçim çalışmalarında ev ziyaretleri yaptı. Bakan Faruk Özlü, 77 yaşında, kızı ile birlikte yaşayan İbrahim Hıdır’ı ziyaret etti. Yenimahalle’de oturan Hıdır’ın evine, eşi Onur Özlü, AK Parti il başkanı Hikmet Keskin ve Düzce belediye başkanı Dursun Ay ile birlikte giden bakan Özlü, bir süre önce ameliyat olan ve tedavi süreci devam eden Hıdır’a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bakanı aniden karşısında gören ve oldukça şaşıran İbrahim Hıdır, evine bir bakanın gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. İkram edilen çayı içen bakan Özlü, Hıdır’a bayrak ve tişörtten oluşan seti hediye etti. Özlü daha sonra ev halkı ile birlikte üzerinde Vakit Düzce vakti yazan bayrağı balkona astı. Bakan Özlü daha sonra aynı mahallede oturan 2 çocuk annesi ev hanımı Ayşe Şimşek’i de ziyaret etti.




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