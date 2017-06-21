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21 Haziran 2017 22:27

Bakan Özlü: “İkinci çeyrekte yüzde 5 üzeri büyüme bekliyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü: “İkinci çeyrekte yüzde 5 üzeri büyüme bekliyoruz”

21 Haziran 2017 22:27

Faruk Özlü, Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 5 oranında büyüdüğünü, ikinci çeyrekte ise yüzde 5’in üzerine bir büyüme oranı beklediklerini bildirdi.


Faruk Özlü, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Cumayeri Meslek Yüksek Okulu açılış törenin ardından Cumayeri Belediyesi olarak kent meydanında düzenlenen iftar yemeğine katıldı.


Bakan Özlü, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada Türkiye’nin büyümeye devam ettiğine işaret ederek, “Türkiye kalkınacak Düzce de kalkınacak. Türkiye bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Bu büyüme oranı hem Avrupa ortalamasının hem de OECD ortalamasının çok üstünde bir büyümedir. Bir sürü yabancı değerlendirme kuruluşları var. Bunlar her zaman Türkiye’nin büyümesini küçük rakamlarla gösterdiler. Sanki ’Türkiye’de bir problem var, Türkiye’de ekonomi sıkıntı var, Türkiye küçülüyor’ havasını yaydılar. Gördüğünüz gibi ilk çeyrekte Türkiye yüzde 5 oranında büyüdü ve ikinci çeyrekte ise açıklanacak rakamların da yüzde 5’in üzerinde olacağını umuyoruz. Türkiye yüzde 5’in üzerinde büyüyecek” ifadelerini kullandı.



“6 milyar 605 bin 375 lira kredi kullandırıldı”


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, KOSGEB kredileri kapsamında 270 bin 86 kişiye kredi kullandırıldığını belirterek, “Biliyorsunuz geçen aylarda KOSGEB kredisi konusu vardı. Çok tartışıldı, konuşuldu. Bugüne kadar kredi kullananların sayısı 270 bin 86 oldu. Kullandırılan kredi rakamı ise 6 milyar 605 bin 375 lira oldu. Dolayısıyla 270 bin vatandaşımız bu krediden istifade etti. Bizim beklentimiz 460 bin civarındaydı bu kredilerden bir kısım vatandaşlarımız kendilerine çağrı yapılmış olmasına rağmen kullanmak istemediklerini ifade ettiler. Demek ki işler iyi gidiyor değerli kardeşlerim. Demek ki ekonomi düzeliyor, işler iyi gidiyor kimse endişe etmesin, merak etmesin, Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek” diye konuştu.


Bakan Faruk Özlü daha sonra Cumayeri Belediyesi tarafından hazırlanan Kadir Gecesi özel programına katıldı.


İftar yemeğine Bakan Faruk Özlü’nün yanı sıra AK Parti Milletvekili Fevai Arslan, İl Başkanı Hikmet Keskin, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, ilçe belediye başkanları, davetliler ve Cumayeri halkı katıldı.




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