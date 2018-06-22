Bakan Özlü: “İktidara gelme umudu olmayanlar kuru sıkı atarlar”

Faruk Özlü, Düzce’de yaptığı konuşmada “İktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, iktidara gelme umudu olmayanlar kuru sıkı atarlar. Bunlara inanmayın, biz hesap kitap bilen insanlarız” dedi.

Bakan Faruk Özlü, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Düzce Şubesinin açılışını yaptı. Bakan Özlü açılışta yaptığı konuşmada, “Biz farklıyız, AK Parti farklı. Nasıl farklıyız? Biz yaptıklarımızla farklıyız. Biz yapacaklarımızla ve vizyonumuzla farklıyız. Biz çalışkanlığımızla, hesap, kitap bilen uzmanlarımızla farklıyız. Seçim vaatlerine bakın, herkes uçuyor. Fındık 15 lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun. Arkadaşlar iktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, iktidara gelme umudu olmayanlar kuru sıkı atarlar. Bunlara inanmayın, biz hesap kitap bilen insanlarız. Biz işimizi hesaba, kitaba göre yaparız. Önümüzde güzel projeler var. Hem Türkiye için hem dünya için projelerimiz var. Cumhurbaşkanımız sosyal medya hesabından her gün bir proje paylaşıyor. Bunları takip ederseniz gerçekten Türkiye için vizyonel projeler. Bunları gerçekleştireceğiz, bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerden üretmenizi, üretime odaklanmanızı ve ihracat yapmanızı bekliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Özlü, TÜMSİAD Düzce Şubesinin açılış kurdelesini kesti.