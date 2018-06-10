Bakan Özlü, Kadir Gecesini kutladı

Faruk Özlü, Kadir gecesini kutlayarak “Bu mübarek gecenin zor günler geçiren İslam Alemi için yeni bir uyanışa vesile olmasını ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim” dedi.

Bakan Faruk Özlü, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Özlü mesajında “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece’nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim. Bu mübarek gecenin zor günler geçiren İslam Alemi için yeni bir uyanışa vesile olmasını ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim. Cenab-ı Hak tekrarına eriştirsin İnşallah” ifadelerinde bulundu.