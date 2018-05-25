Bakan Özlü: “Muharrem Bey dersine iyi çalışmıyor”

Faruk Özlü, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, yerli otomobil projesi için "Çok ilkel, ben devam ettirmem" açıklaması ile ilgili “Muharrem Bey’in yaptığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır” dedi.

Bakan Faruk Özlü, AK Parti’den Düzce milletvekili aday adayı olanlarla bir araya gelerek iftar açtı. Bakan Özlü burada yaptığı konuşmada “Çok çalışacağız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Bu süreçte gelecek için dün seçim beyannamemizi açıkladık, gelecek için vaatlerimizi, sözlerimizi kendileri ile paylaşacağız” diye konuştu. Ardından basın mensupları CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yerli otomobil ile ilgili “Çok ilkel ben devam ettirmem” şeklinde yaptığı açıklamaya karşı “Muharrem Bey’in konuşmalarınıza baktığınız zaman Muharrem Bey dersine iyi çalışmıyor. Geçen defa da TÜBİTAK Başkanlığı için bir konuşma yaptı. ‘Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağım’ dedi. Oysaki TÜBİTAK Başkanı veteriner hekim değildir. Kaldı ki veteriner hekim de olabilir. Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Muharrem Bey’in yaptığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Dersine iyi çalışmıyor. Şunu bilmesi gerekir ki Muharrem Bey, bizim üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobildir. Elon Musk’ın ürettiği bir otomobildir. Bir teknoloji ürünüdür. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız. Maliyetinin yarıdan çoğu yazılım olacak olan bir otomobilden bahsediyoruz. Tamamen geleceğin teknolojilerini yansıtan bir otomobilden bahsediyoruz. Dersine iyi çalışmıyor” ifadelerinde bulundu.

Bakan Faruk Özlü ardından basına kapalı olarak aday adayları ile toplantı yaptı.