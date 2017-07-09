Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 14:02

Bakan Özlü önce şahit sonra kirve oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, düğün ve sünnet törenlerine katılmak için Düzce’ye geldi.

Bakan Özlü önce şahit sonra kirve oldu

09 Temmuz 2017 14:02

Daha önce de kız isteyen, nişan takan ve nikah şahidi olan Faruk Özlü, bu defa önce nikah şahidi oldu, sonrasında katıldığı sünnette kirve oldu.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genel Sekreteri Özgür Bergut’un düğün, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın yeğenlerinin sünnet törenlerine katıldı.


Bakan Özlü’nün Düzce’ye gelişinde ilk durağı AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genel Sekreteri Özgür Bayram Bergut ile Nilüfer Yılmaz Bergut çiftinin düğünü oldu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz’ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Özlü, evlilik cüzdanını Nilüfer Yılmaz Bergut’a verdi. Nikah sonrasında konuşan Faruk Özlü, nikahın herkes için hayırlı olmasını diledi.


Bakan Özlü, nikahın ardından ise Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın yeğenleri Salih Batu ve Mir Mete’nin Düzce Belediyesi Erguvan Tesisleri’nde yapılan sünnet törenine katıldı.


Bakan Faruk Özlü törenlerin ardından ise Ankara’ya geri döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!