Bakan Özlü önce şahit sonra kirve oldu

Daha önce de kız isteyen, nişan takan ve nikah şahidi olan Faruk Özlü, bu defa önce nikah şahidi oldu, sonrasında katıldığı sünnette kirve oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genel Sekreteri Özgür Bergut’un düğün, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın yeğenlerinin sünnet törenlerine katıldı.

Bakan Özlü’nün Düzce’ye gelişinde ilk durağı AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genel Sekreteri Özgür Bayram Bergut ile Nilüfer Yılmaz Bergut çiftinin düğünü oldu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz’ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Özlü, evlilik cüzdanını Nilüfer Yılmaz Bergut’a verdi. Nikah sonrasında konuşan Faruk Özlü, nikahın herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Özlü, nikahın ardından ise Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın yeğenleri Salih Batu ve Mir Mete’nin Düzce Belediyesi Erguvan Tesisleri’nde yapılan sünnet törenine katıldı.

Bakan Faruk Özlü törenlerin ardından ise Ankara’ya geri döndü.